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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeni nesil metrobüs test sürüşlerine başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Yeni nesil metrobüs test sürüşlerine başladı

        İstanbul'da 420 yolcu kapasiteli, yüzde 100 elektrikli yeni nesil metrobüsün test sürüşlerine başlanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 13:02 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:02
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        Yeni nesil metrobüs test sürüşlerine başladı
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        İstanbul'da yeni nesil metrobüslerin hat üzerindeki test sürüşleri başladı.

        İETT Genel Müdürü İrfan Demet konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Metrobüs hattında; 40 metre uzunluğunda 420 yolcu kapasiteli, % 100 elektrikli , sıfır emisyonlu, sürücüsüz, otonom sürüş kabiliyetli, çift yönlü sürücü kabinli, metro konforlu yeni nesil metrobüsü test etmeye başladık" bilgilerini paylaştı.

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