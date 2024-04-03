Yeni nesil metrobüs test sürüşlerine başladı
İstanbul'da 420 yolcu kapasiteli, yüzde 100 elektrikli yeni nesil metrobüsün test sürüşlerine başlanıldı
Giriş: 03.04.2024 - 13:02 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:02
İstanbul'da yeni nesil metrobüslerin hat üzerindeki test sürüşleri başladı.
İETT Genel Müdürü İrfan Demet konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Metrobüs hattında; 40 metre uzunluğunda 420 yolcu kapasiteli, % 100 elektrikli , sıfır emisyonlu, sürücüsüz, otonom sürüş kabiliyetli, çift yönlü sürücü kabinli, metro konforlu yeni nesil metrobüsü test etmeye başladık" bilgilerini paylaştı.
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