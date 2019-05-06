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Alman hatchback yeni neslinde ABD'de satışa sunulmayacak

Alman otomobil üreticisi Volskwagen'in (VW),1974 yılından bu yana aralıksız ürettiği hatchback modeli Golf, yeni neslinde ABD pazarında satışa sunulmayacak. ABD basınında yer alan haberlere göre, VW'nin kararında pazardaki SUV talebi ve Golf'ün sedan kardeşi Jetta'nın satış performansı etkili oldu. Golf'ün yakında tanıtılacak 8'inci neslinden itibaren uygulamaya geçmesi beklenen kararın, modelin performanslı versiyonları GTI ve R'i etkilemeyeceği belirtiliyor

vw golf

Tüketici eğilimlerinin SUV'lara kayması, yıllardan beri en çok tercih edilen karoser tipinin pick-up modeller olduğu Kuzey Amerika'da daha çok hissediliyor.

Öyle ki, hatchback otomobillere azalan ilgi, üreticilerin ürün gamının tamamını her pazarda satışa sunmaktan vazgeçmesine neden olabiliyor.

Bu kapsamda, Alman üretici Volkswagen (VW),1974'ten beri ürettiği kompakt hatchback modeli Golf'ü, ABD pazarından çekmeye hazırlanıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, otomobilin yakında tanıtılacak 8'inci neslinin ülkede satışı öngörülmüyor.

PERFORMANSLI VERSİYONLARDA KESİNTİ YOK

VW'nin aldığı kararı daha iyi anlamak için Golf'ün ABD satışlarına bakmakta fayda var. Buna göre, 2018 yılında ABD'de 16 bin 648 adet Golf GTI satışına karşın, 6 bin 643 standart Golf hatchback, 3 bin 468 Golf R ve 14 bin 123 Golf station wagon satışı gerçekleşti.

Rakamlar, Golf satışlarının yüzde 51'ini oluşturan standart versiyonların markanın ABD satışlarının yüzde 2'sine denk geldiğin gösteriyor ki, bu durumun VW'nin ülkedeki standart Golf satışını durdurma kararında etkili olduğu kaydediliyor.

Golf satışlarının bu seviyede olmasında markanın kompakt sedanı Jetta'nın performansının da etkili olduğu görülüyor. Öyle ki, ülkede Golf'ten daha büyük boyutlara sahip Jetta'nın daha ucuza satılmasının da etkisiyle 2018 performansı 90 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Şirkete yakın kaynaklara göre, elde edilen satış rakamları ile bağlantılı olarak Golf'ün performanslı versiyonları olan GTI ve R'in ise ABD'deki satışına devam edileceği belirtiliyor.

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