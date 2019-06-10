ABD ile girdiği ticaret savaşı mayıs ayında şaşırtıcı bir biçimde ihracatının azalmasına değil artmasına yol açtı. Analistler mayıs ayında Çin'in ihracatının bir önceki yılına göre yüzde 3.8 düşmesini beklerken yüzde 1.1'lik artış kaydedildi. Çin mayısta böylece 41.6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Bu rakam nisan ayında 13.8 milyar dolar seviyesindeydi. Çin'in ihracatında artış yaşanırken özellikle ABD'ye verdiği dış ticaret fazlasındaki artış dikkat çekti.

TRUMP'I KIZDIRAN VERİ

Nisan ayında ABD ile karşılıklı ticaretinde 21 milyar dolar fazla veren Çin mayıs ayında ise 26.9 milyar dolarlık fazla verdi. Kur manipülasyonu yaparak Çin'in dış ticarette avantaj elde ettiğini uzun süredir savunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşının en önemli nedenlerinden birisi iki ülke arasında Çin lehine olan ticaret dengesiydi. Çin ABD karşısında 2018 yılında 419.5 milyar dolar, 2017'de ise 375.4 milyar dolar dış ticaret fazlası vermişti. Bu sebeple ticaret savaşının şiddetinin arttığı mayıs ayında Çin'in verdiği dış ticaret fazlasının yüzde 28 artması önemli bir veri olarak öne çıktı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DÜŞÜŞ OLABİLİR

Ancak Çin'in dış ticaret fazlasındaki artış kalıcı olmayabilir. Uzmanlar yeni vergiler getirmesinden endişelenen Çinlilerin gelecek tarife öncesi acele bir şekilde ellerindeki malları ABD'ye satmaya çalıştığına işaret etti. Nomura'nın konuyla ilgili yayımladığı değerlendirmede "Çin'de ihracat büyümesinin, ABD'ye gidecek malların 'önden yüklenmesi' devam edeceği için haziran ayında da artmasını bekliyoruz. Ancak üçüncü çeyrekte beklenen yeni tarifelerin gelmesiyle düşüş yaşanabilir. Bu sebeple Pekin'in finansal teşviklerle finansal piyasaları stabilize etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

ASYA BORSALARINDA 'MEKSİKA' COŞKUSU

ABD Başkanı Trump 10 Mayıs'ta 200 milyar dolarlık Çin menşeili ürünün gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmişti. Bunun yanında 300 milyar dolarlık yeni ürüne ek vergi getirilmesi için çalışmalara başlandığını açıklamıştı. Bu arada gelen olumlu dış ticaret verisi ve ABD ile Meksika'nın şimdilik ayrı bir ticaret savaşına girmemesiyle Asya borsalarında hızlı yükselişler yaşandı. Başkan Trump daha önce sınır güvenliği tedbirlerini yetersiz bulduğu Meksika'ya ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. Cuma günü ise Meksika tedbirleri artıracağını açıkladı ve taraflar el sıkıştı. Bunun etkisiyle Şangay ve Şenzen borsalarında işlem gören en büyük 300 firmayı kapsayan CSI 300 endeksi yüzde 1.4 yükseldi. Hong Kong Borsası'ndaki yükseliş ise yüzde 2'yi buldu.