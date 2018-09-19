Jack Ma
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'Yeni ticaret kurallarına ihtiyacımız var'

Çin merkezli Alibaba'nın kurucusu ve CEO'su Jack Ma, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının 20 yıl daha sürebileceğini öngördü. Her iki tarafında kaybedeceği uyarasında bulunan Ma,yeni uzun vadeli kurallara ihtiyaç olduğunu vurguladı

19.09.2018 - 08:44 | Güncelleme:
Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Çin merkezli Alibaba'nın kurucusu ve CEO'su Jack Ma, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının 20 yıl daha sürebileceğini öngördü.
 
'İKİ TARAF DA KAYBEDER'

Ticaret savaşında her iki tarafın da kaybedeceğini belirten Ma, Çinli işletmelerin, ABD'nin gümrük vergilerini aşabilmek için orta vadede üretimini diğer ülkelere taşımak zorunda kalacağını kaydetti. "Siz muhtemelen bir meydan savaşını kazanırsınız ama savaşı kaybedersiniz" uyarısında bulunan Ma, yeni uzun vadeli kurallara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
 
'DTÖ'NÜN YENİLENMESİ GEREK'

Alibaba kurucusu, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın yerine yeni başkan geldikten sonra tüm bunlar olduğu gibi devam edecek. Bizim yeni ticaret kurallarına ihtiyacımız var, Dünya Ticaret Örgütü'nün yenilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 
ÇİN'DEN 60 MİLYAR DOLARLIK MİSİLLEME

Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeili ürünlere yüzde 5 ila yüzde 10 oranında ek vergi getirdi.Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar tutarındaki 5 bin 207 ürüne yüzde 5 ila yüzde 10 oranında vergi getirildiği belirtildi. Açıklamada, ilave vergilerin 24 Eylül'de yürürlüğe gireceği bildirildi. Yeni ticari uygulamanın, ABD'nin Çin'e karşı 200 milyar dolar tutarındaki ürünlere yüzde 10 ek verginin yürürlüğe gireceği tarihle aynı gün olması dikkati çekti.
 
'BÜYÜMEYİ YAVAŞLATABİLİR'

Almanya merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e yönelik ek gümrük tarifelerinin Çin'in büyümesini azaltacağını ve stratejik açıdan Avrupa'yı daha güçlü bir konuma getireceğini bildirdi. Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ifo, Trump'ın Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifelerinin Çin ve Avrupa ekonomisine yönelik etkilerini alan bir araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ABD hükümeti tarafından açıklanan ek gümrük tarifeleri Çin'de ekonomik büyümeyi 0,1 ila 0,2 puan düşürecek. Aynı zamanda ABD'nin tarifeleri Avrupa'nın müzakere pozisyonunu da geliştirebilir.

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