D ünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Çin merkezli Alibaba'nın kurucusu ve CEO'su Jack Ma, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının 20 yıl daha sürebileceğini öngördü.

'İKİ TARAF DA KAYBEDER'



Ticaret savaşında her iki tarafın da kaybedeceğini belirten Ma, Çinli işletmelerin, ABD'nin gümrük vergilerini aşabilmek için orta vadede üretimini diğer ülkelere taşımak zorunda kalacağını kaydetti. "Siz muhtemelen bir meydan savaşını kazanırsınız ama savaşı kaybedersiniz" uyarısında bulunan Ma, yeni uzun vadeli kurallara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

'DTÖ'NÜN YENİLENMESİ GEREK'



Alibaba kurucusu, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın yerine yeni başkan geldikten sonra tüm bunlar olduğu gibi devam edecek. Bizim yeni ticaret kurallarına ihtiyacımız var, Dünya Ticaret Örgütü'nün yenilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.





ÇİN'DEN 60 MİLYAR DOLARLIK MİSİLLEME



Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeili ürünlere yüzde 5 ila yüzde 10 oranında ek vergi getirdi.Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar tutarındaki 5 bin 207 ürüne yüzde 5 ila yüzde 10 oranında vergi getirildiği belirtildi. Açıklamada, ilave vergilerin 24 Eylül'de yürürlüğe gireceği bildirildi. Yeni ticari uygulamanın, ABD'nin Çin'e karşı 200 milyar dolar tutarındaki ürünlere yüzde 10 ek verginin yürürlüğe gireceği tarihle aynı gün olması dikkati çekti.

'BÜYÜMEYİ YAVAŞLATABİLİR'