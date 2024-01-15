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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yeni transfer Rade Krunic: "Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok istedim" - Fenerbahçe Haberleri

        Yeni transfer Rade Krunic: "Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok istedim"

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, "Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Sabırsızlıkla bu anı bekledim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:34
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        "Fenerbahçe'de olmayı çok istedim"
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        Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe’nin geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Milan'dan transfer ettiği Rade Krunic, "Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Sabırsızlıkla bu anı bekledim" dedi.

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Bosnalı futbolcu Rade Krunic, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım. Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe’ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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        "FENERBAHÇE'YE KATILABİLMEK ADINA SABIRSIZLIKLA BU ANI BEKLEDİM"

        Taraftarlara minnettar olduğunu aktaran Krunic, “Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe’ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim” diye konuştu.

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