Yeni yıla yeni kitaplarla girin

0-6 YAŞ

Yüksekten Korkan Tırtıl

Pırtıl minik bir tırtıldır. Öyle de kalmak istemektedir ve bir gün kelebeğe dönüşeceği için çok endişelidir. Asıl korkusu ise başkadır: Yüksekten düşmek. İçinde hep, “Ya uçamayıp düşersen? Ya bir yerini incitirsen? Ya arkadaşlarına rezil olursan?” diyen bir ses vardır. Ama artık onu dinlemeyecektir. Ağacın dalından yukarı, en yukarı tırmanacak ve korkusunu sonsuza dek susturacaktır. Fakat tam o sırada… Sultan Özdemir’in resimleriyle…

Ayşen Bozkuş (İthaki)

Sıcak ve Yapışkan

Sessiz, ışıltılı bir ilkbahar gününe uyanan Fil, hemen orman gezisine çıkmıştır. Uzun burnuyla bir yandan çiçeklerin kokusunu içine çekerken, büyük kulakları hafifçe esen rüzgârla dans etmektedir. Derken birden sağ arka ayağında sıcak ve yapışkan bir şey hisseder. Acaba ona dokunan bu şey nedir? Burnunun direğini sızlatan bu şeyden kurtulabilecek midir? Eğlenme garantili bir serüvenle karşı karşıya olduğunuzu bilin.

Beste Erin (Sola Kidz)

Obur Tavşan Tiki

Obur Tavşan Tiki arkadaşlarıyla birlikte huzurlu bir ormanda yaşamaktadır. Ormanda tüm hayvanlar işlerini de oyunlarını da paylaşırlar haliyle, fakat bizim tavşanımız hem obur hem de tembeldir. Ona, ilkbahar partisi için müzik yapma görevi verilir. Ama o parti başlamadan önce aylak aylak gezi, yapılan yiyecekleri tırtıklar. Tiki, görevini yerine getirmeyince bakalım neler olacaktır? Açelya Duran, hem yazdı hem de resimledi.

Açelya Duran (Yitik Ülke)

Neon Leon

Bukalemunların çevrelerine uyum sağlamak için renk değiştirebildiklerini biliyorsunuzdur çocuklar. Ama gelin görün ki, neon renkli bir bukalemun olan Leon’umuz renk değiştirememektedir. Evet, o farklı bir bukalemundur. Nereye gitse her yeri pırıl pırıl parlamaktadır! Peki, Leon kendine uygun bir ortam bulabilecek midir? Acaba kendisi için en uygun eve nerede rastlayacaktır? Sen de Neon Leon'un bu keşif macerasına katılabilirsin.

Jane Clarke, Çev: Gökçe Yavaş (Altın)

Hayalyiyen Ülkesi

Hayal bile edemediğin öykülerin yazılı olduğu kitaplar okudun mu hiç? Ardından bir düş masalının ipine atlayıp gökyüzüne tırmandın mı? Belki de o düşler âleminden bir süpürge sesi, uçan terlik ya da kedi miyavlaması ile uyanıp çıkmışsındır. Sen de hayallerini süsleyen bu masalların ipini tutmaya çalışsan da her defasında ıskalıyor olabilirsin. Tıpkı Hayalcik gibi. Kapağı arala ve Hayalyiyen Ülkesi'nde yaşananlara göz atmaya başla…

Hilal Günar Gündüz (Cezve Çocuk)

7-10 YAŞ

Virüslerin Gizli Hayatı

Virüsler her yerde yaşarlar. En yakınından en uzağına kadar. Genelde kötü bilinseler de çoğu insanların hastalanmasına yol açmaz. Peki nasıl bu kadar hızlı yayılırlar? Kaç çeşit virüs vardır? Dünya tarihinde virüsler ne zaman ortaya çıkmış ve nelere yol açmıştır? Virüs kaptığımızda vücudumuz onunla nasıl savaşır? Virüsle ilgili konuşmalar sürerken, bu küçük ve şımarık organizmalar hakkında her şeyi öğrenmenin tam zamanı!

Kolektif (Abm)

Kulübenin Gizemi

Çocuklar meraklıdır. Ve bu kulübe her gün biraz daha dikkatlerini çekiyor. Üflesen yıkılacak kadar bakımsız bu küçük evde, bir ışık dolaşıyor. Bazı geceler, binicisiz bir at dörtnala gelip sonra sır oluyor. O atın yükü ne acaba? Korkunç bakışları, saldırmaya hazır köpeğiyle gelip giden adam kim? Uzaktan kulübeyi gözlüyorlar. Merakları her geçen büyüyor. Büyükler sessiz kalsa da çocuklar kararlı. Kulübenin sırrını çözecekler.

Zehra Ünüvar (Bilgi)

Suki’nin Yoga Stüdyosu

Küçük yoga stüdyosu, boz ayı Suki’nin Sardunya Kasabası’ndaki her şeyidir. Ona göre yoga kendini sevmek, bedenini ve ruhunu esnek tutmak, kalbini tüm dünyaya açmak demektir. Fakat bir gün stüdyonun karşısında başlayan bir inşaat, Suki’nin hayatında korkunç bir sorun yaratmaya başlar. “Narin Lotusçiçeği’nin Yoga Stüdyosu” gösterişli, kocaman binası ve iddialı sözleriyle Suki’ye rakip olmaya hazırlanmaktadır!

Zeynep Alpaslan (İthaki)

Edirne’den Gelen Mektup

ABD’de yaşayan Diyar, yaz tatilini anneannesi Feride Hanım’ın yanında geçirecektir. Emekli edebiyat öğretmeni Feride Hanım, torununun Türkçesini düzeltmek için ona bir mektup arkadaşı bulmuştur. Edirne’ye yeni taşınan Vera ile Diyar'ın mektuplaşmaları hem yeni bir arkadaşlığın başlangıcı olur, hem de her ikisinin Edirne’nin tarihini, yemeklerini, türkülerini ve elbette Mimar Sinan’ı öğrenecekleri bir yolculuğun ilk adımları...

Feyza Hepçilingirler (Kırmızı Kedi)

11-14 YAŞ

Kayıp Renk

Ressamlar hayatımızı güzelleştiren, renklendiren sanatçılar. Bir tuvale insanı, zamanı ve evreni sığdırabilen renk sihirbazları onlar. Renkler öyle dans eder ki fırçalarının ucunda, gerçekler hayallere, hayaller gerçeklere dönüşür. Bazen eksik kalır o şaheserler. Bir renk daha olsa tamamlanacak gibi gelir ustasına. Ve düşer ressam kayıp rengin peşine, tamamlamak için sanat yolculuğunu. Yedi harika ressamla birlikte o kayıp rengi arıyoruz.

Elena Calderone (Acayip)

Ormanın Kalbindeki Çocuk

8 yaşındaki Nuh, sorunlarından uzaklaşarak kaçabileceğini düşünür ve evi terk eder. Yolda, olağanüstü özelliklere sahip bir ağaç görür. Burası bir oyuncakçı dükkânıdır ve bir anda kendini kuklalarla çevrili bir dünyada bulur. Konuşan saatin, katlar ve odalar arası koşuşturan kapının, sürekli hareket halindeki döşemelerin olduğu bu yer yaşlı oyuncak ustasının evidir. Ustasının kuklalarla anlattığı hikâyelerle yaşamını sorgulayan Nuh evine geri dönecek midir?

John Boyne, Çev: Zarife Biliz (Tudem)

Mükemmel Diye Bir Yer

Violet, Mükemmel’le tanışmayı hiç istemez. Herkesin kör olmamak için gözlük taktığı bir kasabada yaşamayı kim ister? Peki kim sürekli temiz, düzenli ve uslu olmayı seçer? Violet kısa sürede burada tuhaf işler döndüğünü anlar. Geceleri sesler duyar, annesi acayip davranır, babası kaybolur. Çocuk’la tanışınca kaybolan tek kişinin babası olmadığını anlar. Bir de gizemli Gözcülerin ürpertici sır sakladığını! Mükemmel, o kadar mükemmel bir yer değildir.

Helena Duggan (Doğan Egmont)

Ufak Tefek Kaygılar

Yüzyılın büyük problemlerinden kaygı, çocuklarda erken yaşta ortaya çıkar. Sınav kaygısı, arkadaş edinme kaygısı, sosyal alanlara girme kaygısı ve bu ortamlarda becerilerini sergileme kaygıları, çocukları içine kapanık ve kendiyle barışık olmayan bir duruma getirebilir. Çocukların dilinden yazılan bu metin, ergenlik dönemindeki çocukların kaygı durumlarını anlatıyor. Hayatı her anlamda olumsuz etkileyen “kaygı”ya, başka bir gözle bakacaksınız.

Pınar Akseki (Genç Timaş)

Hayvanlığın Alemi Var

Bu kitapta hayvanlar değer yargılarımıza dil uzatıyor. Onlara atfettiğimiz gülünçlüğü bize iade ediyorlar. “Bir zihin şenliği ya da aklın gülümsemesi için hayvan ile insan ara kesitinde; felsefe, mizah ve ahlâk komik bir koalisyon oluşturdu. Açık büfe bir mizah sofrası sizi bekliyor. Esprilerimiz koltuk altı gıdıklaması değil beyin gıdıklaması etkisi yapar. Beklenmeyen bir etki olduğunda doktorunuza başvurunuz” diyor yazar. Gerisi size kalmış.

Durdu Güneş (Gülnar)