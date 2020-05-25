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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern depreme canlı yayında yakalandı!

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, başkent Wellington'da gerçekleşen 5.8'lik depreme canlı yayında yakalandı

jacinda ardern
DHA

Christchurch'te camilere yapılan terör saldırısındaki net tavrı ve koronavirüsle mücadelede aldığı kararlar ile büyük takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bu kez de canlı yayındaki soğukkanlılığı ile gündem oldu.

Geonet'e göre Wellington ve yakındaki bölgeler, başkente yakın bir şehir olan Levin'deki 5.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de, o sıralarda parlamento binasında canlı yayında bir röportaj veriyordu.

Deprem sırasında arkadaki eşyalar sallanmaya başlayınca Ardern, sunucu Ryan Bridge'e "Burada ufak bir deprem yaşıyoruz Ryan..." dedi. Bu sırada arkasında eşyalar da hızla sallanmaya devam etti.

Depremde soğukkanlılığını koruyan Ardern sarsıntı sonrası "Burada oldukça iyi bir sarsıntı yaşadık. Arkamda hareket eden şeyler görebilirsiniz" dedi.

Ardern, depremin sonra erdiğinden ve güvende olduğundan emin olmasının ardından röportaja kaldığı yerden devam etti.

Video ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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