Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Yeni Zelanda’da 5,3 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda yer alan Gisborne kentinin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda’da deprem
AA

Yeni Zelanda Jeoloji Kurumu GeoNet’ten yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gisborne kentinin 20 km güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 12:58 (TSİ 02.58) sularında denizin 29 km derinliğinde meydan olan depremin ardından açıklama yapan Yeni Zelanda Sivil Savunma Birimi, tsunami riskinin bulunmadığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; Yangın ve Acil Servis kurumu da Gisborne bölgesinde hissedilen depremde herhangi bir hasar bildirimi yapılmadığını açıkladı.

DEPREMİN BEYAZ ADA'DAKİ YANARDAĞ PATLAMASI İLE BAĞLANTISI YOK

Öte yandan GeoNet, depremin dün meydan gelen ve 5 kişinin ölümüne, 8 kişinin kaybolmasına ve 31 kişinin de yaralanmasına neden olan neden Beyaz Ada'daki yanardağ patlamasıyla bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den BMGK'ya Kuzey Kore çağrısı
DÜNYAABD'den BMGK'ya Kuzey Kore çağrısı
Stoltenberg: AB üyesi olmayan ülkeler NATO için kilit öneme sahip
DÜNYA"AB üyesi olmayan ülkeler kilit öneme sahip"
Normandiya Dörtlüsü'nden Ukrayna'da 'tam ateşkes' anlaşması
DÜNYANormandiya Dörtlüsü'nden Ukrayna anlaşması
İsrail ile Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz krizi
DÜNYAİsrail ile Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz krizi
Beyaz Saray'da önemli randevu! Trump ve Lavrov bir araya gelecek
DÜNYABeyaz Saray'da önemli randevu
Kuzey Kore-ABD atışması yine alevlendi
DÜNYATrump çıkışı: 'Sabırsız yaşlı adam'
Küresel silah endüstrisi 2018'de de büyümeyi sürdürdü
DÜNYASilah endüstrisi hız kesmiyor
SON DAKİKA HABERİ! Yeşil ve gri pasaportlara Avrupa'dan muafiyet sınırlaması
DÜNYAYeşil pasaport için Avrupa izni şart
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan fareye liyakat nişanı
DÜNYAFareye liyakat nişanı
Finlandiya, dünyanın en genç başbakanını seçti
DÜNYADünyanın en genç başbakanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X