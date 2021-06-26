Fenerbahçe'de ikinci kez başkan seçilen Ali Koç, genel kurulda seçim sonrasında kürsüye gelerek burada açıklamalar yaptı. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son birkaç günde yaşananlardan sonra burada göstermiş olduğunuz duruş, gösterdiğiniz hassasiyet, camiamızın birlik ve beraberliği açısından beni ve arkadaşlarımı umutlandırmıştır. Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği reaksiyonu bilir. Bu genel kurulda da o mesajı net şekilde verdiniz.

Yaz, haziran ayına ilk kez uğradı bu ayın en sıcak günüydü. Üniversite sınavı vardı. Ona rağmen bugün buraya gelen ve oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Bugün kiminle konuşsam, kiminle fotoğraf çektirsem şehir dışından geldiğini söyledi. Yurt dışından gelenler vardı, tatil için gelmediklerini de söylediler. Bu, bu camianın sahiplenme refleksini gösteriyor. Hepinize müteşekkirim. Bu yüzden kendi genel kurullarımız için 'Demokrasi şöleni' diyoruz.

"BUGÜNDEN SONRA FENERBAHÇEMİZ VAR"

Bugünden sonra; sen, ben, o demeden, sadece Fenerbahçemiz dediğimiz, sadece Fenerbahçe'nin çıkarlarına hizmet ettiğimiz, yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. Aydınlık geçmişimiz, aydınlık geleceğimiz, gurur duyulası yarınlarımız için omuz omuza olacağız.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Bu başlangıcı, bugün burada yapıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı temenni ediyorum. Beklentilerinizin farkındayız. Mahcubiyetimizi, özellikle futbol için ifade etmiştim. Bu bizim için, yeni dönem özelindeki en büyük motivasyon ve sorumluluk bilinci. Bu konuda içiniz rahat olsun.

TESİS MÜJDESİNİ VERDİ!

"7 MİLYON EURO'SU HAZIR"

Altyapımızın, A Takım'la çalışacağı modern bir tesis kurma sözü vermiştim. Bu stadyum, nasıl sonraki stadyumlar için örnek teşkil ettiyse, o tesis de sadece Türkiye'ye değil, her yer için emsal olacak. Mimari çalışmalar hazır. 7 milyon Euro'su hazır, daha fazlası gerekiyorsa, bir şekilde temin edeceğimi söyleyebilirim. Buraya kazmayı vurduğumuz andan 1 yıl sonra, devletimiz yaptığı başvuruyu onayladığı takdirde, bir sonraki sezona yetişmemesi için hiçbir sebep yok.

Şu an Samandıra'ya 3-5 dakika mesafede olan bu araziyi, camiam, yönetim kurulum ve şahsım adına rica ediyorum. Bu defa, Dereağzı da sporcu fabrikası olacak. Şu an sıkışık ortamından çıkarak, daha modern ve sporcu yetiştirmeye elverişli bir tesis olacak.

3 yılda birlikte beraber görev yaptığım arkadaşlarıma gösterdikleri çabalar, gösterdikleri, sergiledikleri duruş için tek tek teşekkür ediyor ve onları bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum.

Türk spor medyasının en önemli haber kaynağı Fenerbahçe'dir. Müdürleriniz, patronlarınız ne derse desin, bunu unutmayın. 3 Temmuz'da bazılarının bize yaptıklarının hesabını nasıl soracağımızı göreceksiniz"