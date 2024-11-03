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        Haberler Gündem Güncel Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi iddiası: Çok sayıda isim gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi iddiası: Çok sayıda isim gözaltına alındı

        "Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 23 haber sitesi ile 13 sosyal medya hesabı incelendi. Bu kapsamda aralarında avukat ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:51
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        'Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi' iddiasına çok sayıda gözaltı
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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklindeki gerçeği yansıtmayan paylaşımların ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Soruşturmada 23 haber sitesi ile 13 sosyal medya hesabının incelendiği öğrenildi.

        Bu kapsamda gözaltına alınan avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, söz konusu paylaşımların toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığını, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığını, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğunu belirtmişti.

        BAKAN TUNÇ YALANLAMIŞTI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

        Yılmaz Tunç, paylaşımında şunları kaydetmişti:

        "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine devam etmektedir.

        Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesiyle ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."

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        #yenidoğan çetesi
        #soruştu
        #bebek ölümleri
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