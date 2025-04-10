'Yenidoğan Çetesi' soruşturması: 13 kişi hakkında iddianame

Yenidoğan Çetesi davasında, 21’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ana dava sürerken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle başlatılan yeni dava ise ana davayla birleştirildi. Ayrıca, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de bu davada sanık olarak yer aldı.

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonda çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile bağlantılı oldukları tespit edilen 5 doktor, 5 sağlık personeli, 3 hemşire ve 1 sivili gözaltına aldı. Soruşturma sürecinde belirlenen 18 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iinci dalga operasyonda gözaltına alınan 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

REKLAM Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 57 sayfalık iddianamede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), olaydan zarar gören taraf olarak yer aldı. 13 kişi ise dosyada sanık sıfatıyla yer aldı.İddianamede ayrıca Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dava dosyasındaki tıbbi uzman raporları, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan inceleme raporu, şüpheli ifadeleri ve tape kayıtlarında adı geçen ancak mevcut kamu davasında yargılanmayan bazı kişilerle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldığı da belirtildi. YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTUĞU KAYDEDİLDİ Hazırlanan iddianamede Mustafa Kemal Zengin’in, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu aktarıldı. Diğer yandan iddianamede yer verilen HTS kayıtlarına göre Mustafa Kemal Zengin’in Beylikdüzü Medilife Hastanesi Mesul Müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, tahliye ettirilmek istenen örgüt üyesi Tuğçe Toptemel'in üvey babası Yavuz Ç. ile 110 kez ve savcının yanına birlikte gittiği şüpheli avukat Aylin Arslantatar ile bin 320 kez irtibata geçtiği belirtildi.Sanık Zengin'in, sanık Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edecek düzeyde örgüt üyesini sahiplenmesi değerlendirildiğinde, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadığı ancak eylemleriyle suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu iddianamede kaydedildi.

'SAVCIMA TEHDİT AMAÇLI GİTMEDİM' İddianamede, sanık Zengin'in bu kapsamdaki eyleminin 'Örgüte yardım etme' olarak değerlendirildiği, savcının makamında tehdit edilmesiyle ilgili soruşturmanın ayrıca devam ettiği belirtildi. İddianamede, sanık doktor Zeki Ötünç'ün ise Sağlık Bakanlığı Müfettiş Raporu'na göre Avcılar Hospital'da Kerem Muhammet Tokluoğlu adlı bebeğin ölümünde, hastaya uygun canlandırma tedavisi uygulamadığı, solunum cihazının destek ayarlarını yapmakta yetersiz kaldığı için ihmali olduğunun tespit edildiği anlatıldı. İddianamede diğer sanıklar yönünden de çeşitli suçlardan değerlendirmeler yer aldı.Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Mustafa Kemal Zengin, "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisiyle paylaştım. Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım, bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok" dedi. Kendisine 'Cumhuriyet savcısı hakkında bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldunuz?' şeklinde soru sorulan Mustafa Kemal Zengin, "Ben sadece Yavuz Çelik’in bana söyledikleri kadar biliyorum. Diğer söylediklerim tamamen boş boğazlıktandır. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı olay bu noktaya gelmiştir. Başka ekleyeceğim birşey yoktur" ifadelerini kullandığına yer verildi.