Vizyona girdiği 2016 yılında büyük ses getiren serinin dördüncü filmi olan Yenilmez 4 filminin senaryosunu David N. White , Boaz Davidson kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Todor Chapkanov üstlendiği aksiyon türünde ABD yapımı bir filmdir. Başrollerinde Scott Adkins, Teodora Duhovnikova gibi isimlerin yer aldığı Yenilmez 4 filmi 23 Mayıs Pazartesi günü Star TV ekranlarında yayınlacak. Peki Yenilmez 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Boyka: Undisputed IV ne zaman vizyona girdi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

YENİLMEZ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Yuri Boyka (Scott Adkins), büyük turnuvalara çıkabilmek için son şansını kullandığı maçta rakibi Viktor Gregov'u (Emilien de Basco) yenmekle kalmaz, aynı zamanda rakibinin hastaneye kaldırılıp burada ölmesine neden olur. Bu talihsiz olay, yaptığı her şeyi sorgulamasına neden olur. Öldürdüğü adamın dul kalan eşi Alma ve çocukları zor duruma düşmüştür, üstelik acımasız bir mafya babasının da Alma'da gözü vardır. Yuri Boyka hem kadını özgürlüğüne kavuşturmak, hem de kendini kurtarabilmek için birbirinden zorlu mücadelelere atılmak zorunda kalacaktır.

YENİLMEZ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERİ?

Scott Adkins

Teodora Duhovnikova

Alon Aboutboul

Julian Vergov

Brahim Achabbakhe

Paul Chahidi

Petio Petkov

Valentin Ganev

Vlado Mihailov

BOYKA: UNDİSPUTED IV NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Yenilmez 4 filmi 2016 yılında vizyona girmiştir.