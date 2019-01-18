Yenilmezler oyuncuları kimler? Yenilmezler filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı üçüncü haftada kanallar yerli ve yabancı dizileri seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor.

YENİLMEZLER FİLMİ KONUSU

Yenilmezler, Marvel’in en çok iz bırakan kahramanlarını bünyesinde topluyor: Demir Adam, Hulk, Thor, Kaptan Amerika, Hawkeye ve Black Widow. Beklenmedik bir düşman su yüzüne çıkıp dünyanın güvenliğini tehdit etmeye başlıyor. S.H.I.E.L.D. adıyla bilinen uluslararası barışı koruma teşkilâtının yöneticisi olan Nick Fury, dünyayı böylesi bir felâketten kurtarmak için bir takıma ihtiyacı olduğunu anlıyor. Takıma adam seçmek için dünyanın dört bir yanını gezmeye başlıyor.

YENİLMEZ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Joss Whedon’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr. Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow gibi usta oyuncuların yer aldığı 2012 yapımı “Yenilmezler”, Cuma akşamı Show TV’de!