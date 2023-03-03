Süper Lig'de erteleme maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, kural nedeniyle yeni transferlerinden faydalanamamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Ankaragücü maçında yenileri takıma monte edecek. Güneş, stoperde Omar Colley'e orta alanda Amir Hadizahmetovic ve Maxim'e, forvette ise Aboubakar'a formayı verecek. Güneş'in sol bek bölgesinde ise yine yeni transfer Onur Bulut'u 11'e yazması bekleniyor.

HEDEF YENİDEN SERİ

Son 3 maçta kazanamayan, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan kaybeden Beşiktaş, Ankaragücü maçıyla yeniden galibiyet serisi başlatma peşinde. Siyah-beyazlıların yeni takviyelerle sergileyeceği performans merakla beklenirken 11'deki diğer isimlerin Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Gedson, Redmond ve Cenk Tosun olması bekleniyor.