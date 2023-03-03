Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Yepyeni Beşiktaş! Şenol Güneş'ten ilk 11 kararı

Beşiktaş, Ankaragücü maçıyla yeni transferlerine kavuşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Aboubakar, Omar Colley, Maxim, Amir Hadizahmetovic ve Onur Bulut'a Vodafone Park'taki maçta formayı verecek

Yepyeni Beşiktaş! Şenol Güneş'ten ilk 11 kararı

Süper Lig'de erteleme maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, kural nedeniyle yeni transferlerinden faydalanamamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Ankaragücü maçında yenileri takıma monte edecek. Güneş, stoperde Omar Colley'e orta alanda Amir Hadizahmetovic ve Maxim'e, forvette ise Aboubakar'a formayı verecek. Güneş'in sol bek bölgesinde ise yine yeni transfer Onur Bulut'u 11'e yazması bekleniyor.

HEDEF YENİDEN SERİ

Son 3 maçta kazanamayan, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan kaybeden Beşiktaş, Ankaragücü maçıyla yeniden galibiyet serisi başlatma peşinde. Siyah-beyazlıların yeni takviyelerle sergileyeceği performans merakla beklenirken 11'deki diğer isimlerin Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Gedson, Redmond ve Cenk Tosun olması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe, Dortmund'un yıldızı Dahoud'un peşinde!
FUTBOL Fenerbahçe, Dortmund'un yıldızını istiyor!
Hakan Çalhanoğlu gelecek kararını açıkladı! Galatasaray transfer etmek istiyordu
FUTBOL Gelecek kararını açıkladı!
El Clasico'da Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona final için avantajı kaptı
FUTBOL El Clasico'da zafer Barcelona'nın
TFF'nin yardım kampanyası Omuz Omuza'da ne kadar para toplandı? CANLI YAYIN! TFF Bağış kampanyası devam ediyor! Omuz Omuza bağış miktarı
FUTBOL Türk futbolu omuz omuza!
Portekiz'de şike depremi! Benfica 12 maçta şike yaptı iddiası... - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Benfica'ya şike ve teşvik soruşturması!
Galatasaray'da Mertens ve Mata için karar verildi! Biri gidiyor, biri kalıyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL İki yıldız için karar verildi!
Son dakika haberi Mahkemeden Kayserispor - Fenerbahçe maçı için deplasman yasağı kararı: Yürütme durduruldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Mahkemeden deplasman yasağı kararı!
Icardi transferinde son dakika gelişmesi! Milan ve Roma devreye girdi ve... - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL İddialar bitmiyor!
Fenerbahçe transferde Milan'ın yıldızına kancaya taktı! - Son dakika FB transfer haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'den Hırvat yıldızlara kanca!
Lionel Messi'den takım arkadaşlarına milyonluk jest!
FUTBOL Messi'den takım arkadaşlarına milyonluk jest!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.