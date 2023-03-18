Yer: Adıyaman! Tarih: 6 Şubat! Felaket anı güvenlik kamerası ve polis telsizinde!

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AA

Depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerden olan Adıyaman'da polis telsizinden 6 Şubat saat 04.17'den itibaren kentin dört bir yanından yıkım, ölü ve yaralı ihbarları akmaya başladı.

GÜVENLİK KAMERALARI DA KAYITTAYDI

AA'da yer alan habere göre aynı dakikalarda kentteki güvenlik kameraları da asrın felaketini kayıtlara geçirdi.

GÖKYÜZÜNDE IŞIK PATLAMALARI

Birçok kamera kaydında yerin altından yukarı doğru vurarak başlayan deprem anında gökyüzünde ışık patlamaları, korkuyla kaçışan kediler, yıkılan binalar ve sokağa fırlayan vatandaşların yaşadığı panik anları görülüyor.

TRAFİĞİ AÇIK TUTMAK İSTEYEN ANONSLAR

Polis memurlarının sakinliklerini korumaya çalıştığı, bir yandan enkazdan yaralı çıkarmaya diğer yandan yaralıları taşımaya ve trafiği açık tutmaya çabaladığı anonslar ise telefon iletişiminin kesilmesi nedeniyle saatlerce aralıksız şekilde sürüyor.

AFAD'I BEKLEMEDEN YARDIM EDİN TALİMATI

Yıkılan binalara AFAD ekibi isteyen ekiplerin anonslarının ardından İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in ekiplere sakin olmaları, can güvenliklerini koruyarak AFAD, 112 ve kurtarma ekiplerini beklemeden yardım isteyen vatandaşlara müdahale etmeleri talimatını vermesi dikkat çekiyor.

O gece telsiz kayıtlarına geçen bazı anonslar şöyle:

- "Merkez deprem oluyor"

- "Merkez yan bina tamamen göçtü, itfaiye, AFAD... Bilgi verin. Binada kalanlar var"

- "Efendim çok sayıda bina çökmüş, AFAD ekipleri gelirse uygun olur, tamam."

- "İl merkezimizde birçok yerde yıkılan evler mevcut AFAD yetkilileri hasar tespit çalışması yapıyor"

- "Binada mahsur kalan vatandaşlar var, yıkılmamış balkondalar"

- "Yıkılan binadan bir yaralı aldık hastaneye götürüyoruz"

Emniyet müdürünün anonsu: "Anlaşılan o ki başta il merkezimiz olmak üzere çok sayıda yıkılmış bina ev ve bina içerisinden vatandaşlarımızın feryadı ve yardım talepleri, ihbarları geliyor. Benim arkadaşlarımdan ricam bulundukları bölgelerde herhangi bir mahsuriyet içerisinde olan vatandaşlarımıza kendi güvenliklerini de riske atmadan en kısa ve kolay şekilde yardımcı olabilmek söz konusu ise yardımcı olsun arkadaşlarımız, yardıma girmeden önce de bilgisini versinler."

"ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR"

Haber merkezi: "Hastane görevlimizle görüştük, çok sayıda ölü ve yaralı var efendim. Vatandaşlar vasıtasıyla yaralılar geliyor hastaneye. Buraya trafik unsuru gelip trafiği açarsa iyi olur."

Emniyet Müdürü: "İhbarlar geliyor trafiğin kilitlendiği yönünde. Açma yolunu yöntemini arkadaşlar seri bir şekilde ortaya koysunlar."

Haber merkezi: "Şube hasar gördü, nöbetçi kulübesine geçip not alacağım efendim"

Emniyet Müdürü: "Bir araç içerisinde alın, içeri girmeyin artçılar olabiliyor"

Emniyet Müdürü: "Bazı kavşaklarda hastane geçişi ve Altınşehir istikametinde trafiği olabildiğince hızlı şekilde normale çekmeye çalışalım"

Haber merkezi: "Anlaşıldı efendim, belediye başkan yardımcısı ve AFAD'a bilgi verildi. Enkazlar içerisinde sıkışmalar olabileceği şeklinde bilgi aktarıldı. Daha tedbirli yaklaşacakları yönünde bilgi aktarıyorlar."

Emniyet Müdürü: "Merkez, bu enkazdan ziyade bina tamamen yola yatmış vaziyette değil, çatıları, daha hafif olan parçaları yolu tamamen kaplamış vaziyette, elle dahi kaldırılabilir."

Haber merkezi: "Anlaşıldı efendim bu şekilde bilgi aktarıyorum. Şu an için intikal ediyorlar ayrıca tamamen kaldıracaklarını, ulaşımı bir şekilde sağlayacaklarını aktarıyorlar."

Emniyet Müdürü: "Tek şeritten dahi açsak yeterli olur şu an itibariyle."