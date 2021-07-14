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“Yeraltı madeni çalışanlarına 732 Bin lira hibe desteği ödendi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 ilde 80 yeraltı maden işletmesinin faydalanıcısı olduğu Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ilk destek ödemesini yaptı

“Yeraltı madeni çalışanlarına 732 Bin lira hibe desteği ödendi”
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Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bu programda, pandemi döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında yoğun çalışma gösteren maden işyerlerine toplamda 732 bin lira destek sağlandı. İşyeri başına 39 bin liraya varan destek ödemeleri, 9 Temmuz 2021’de yapıldı. Bu kapsamda Nisan ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 60 maden işyerine ödeme gerçekleştirildi.

Bu destek, yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriliyor. Destek için, işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yeraltı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yeraltı kömür madenleri faydalanıyor. Verilebilecek maksimum destek, çalışan başına 15 Euro olarak kaydedilirken, ödeme, işyerlerinin harcamalara göre belirleniyor.

Finansal desteğin yanı sıra teknik rehberliği de içeren bu destek 24 ay boyunca veriliyor.

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