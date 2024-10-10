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        Yere izmarit attı, kamerayı görünce özür diledi

        Bolu'da yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu veya çöp atanlara ya da tükürenlere 14 bin 407 liraya kadar varan idari para cezası uygulanıyor. Kentteki güvenlik kameralarından ceza tespiti yapan ekipler, ilginç bir ana tanıklık etti. Parkta yürürken yere attığı izmariti alıp çöp kutusuna atan genç, kameraya bakarak özür işareti yaptı. Bu anları Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:43
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        14 bin TL'lik hata yaptı, kamerayı görünce özür diledi
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        Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki parkta yürüyüş yapan genç, içtiği sigaranın izmaritini yere attıktan kısa bir süre sonra hatasını fark etti.

        Yerden izmariti alan genç, daha sonra onu çöp kutusuna attı, ardından da güvenlik kamerasına dönerek el işaretiyle özür diledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Özcan paylaşımında, "Arkadaşlar hafiye gibi 7 gün 24 saat yere çöp atanlar kontrol ediliyor. Zaten bu cezai uygulamayı bir süre daha sürdürürsek yere çöp atmamak alışkanlık olacak.

        Helal olsun Bolum, sizin Belediye Başkanınız olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Aynen devam…" ifadelerine yer verdi.

        Bolu'da zabıta ekipleri, yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu veya çöp atanlara ya da tükürenlere 14 bin 407 liraya kadar varan idari para cezası uyguluyor. Cezaların çoğu ise zabıta ekipleri tarafından kamera görüntülerinden tespit edilip kesiliyor.

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        #Bolu
        #izmarit
        #ceza
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