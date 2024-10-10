Yere izmarit attı, kamerayı görünce özür diledi

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki parkta yürüyüş yapan genç, içtiği sigaranın izmaritini yere attıktan kısa bir süre sonra hatasını fark etti.

Yerden izmariti alan genç, daha sonra onu çöp kutusuna attı, ardından da güvenlik kamerasına dönerek el işaretiyle özür diledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özcan paylaşımında, "Arkadaşlar hafiye gibi 7 gün 24 saat yere çöp atanlar kontrol ediliyor. Zaten bu cezai uygulamayı bir süre daha sürdürürsek yere çöp atmamak alışkanlık olacak.