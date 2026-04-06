Adana'da 9 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Adana'da 9 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kentte gıda ürünleri ticareti yapan Hamdullah Ç. (30) kendisinden 100 kilogram sarımsak ve 10 kilogram ceviz alıp parasını ödemediği gerekçesiyle Hasan Ali K'den (45) şikayetçi oldu.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının aldığı ürünleri Karaman'da seyyar tezgahta sattığını belirledi.
Gözaltına alınan Hasan Ali K'nin "dolandırıcılık" suçlarından sabıkasının olduğu, incir, çekirdek, zeytinyağı, fıstık ve şeker gibi ürünler aldığı 8 kişiyi daha dolandırdığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
