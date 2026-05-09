Adana'da çocuğunu darbeden anne gözaltına alındı

Adana'da çocuğunu darbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen anne gözaltına alındı. Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bir annenin caddede 1,5 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini belirledikleri anneyi gözaltına aldı. Annenin çocuğunu darbettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere göre anne, geride ablasıyla kalan çocuğu yanına gelerek darbediyor. Öte yandan, kadının eşinden boşandığı ve çocuğun velayetinin annede olduğu belirtildi. Çocuk, babasına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.