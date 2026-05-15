Adana'da "Mavi Yengeç" proje sergisi açıldı

Adana'da Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırlanan "Mavi Yengeç" konulu proje sergisi açıldı. Seyhan İsmet İnönü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sergiye, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yüksel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Projede, Karataş ilçesinin simgelerinden biri olan mavi yengeçten ilham alınarak çeşitli tasarım ve farkındalık çalışmaları hazırlandı. Geri dönüştürülebilir materyaller kullanılarak oluşturulan çalışmalar, katılımcıların beğenisine sunuldu. Programda Okul Müdürü Hatice Şule Kenar, projeye ilişkin bilgi verdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

