Feke ilçesindeki cam seyir terası bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor

Adana'nın Feke ilçesinde 250 metre yükseklikteki sarp kayalıkların zirvesinde kurulu cam seyir terası, Kurban Bayramı'nda vatandaşların uğrak noktası oluyor. Feke Belediyesi tarafından ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Topaktaş Mahallesi'nde inşa edilen Nihat Atlı Cam Seyir Terası, birçok ilden ziyaretçilerini ağırlıyor. Cam teras, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçeye gelen çok sayıda misafire eşsiz bir manzara keyfi sunuyor.

