Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Kuvayımilliye Şenliği" düzenlendi. Karaisalı İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, şarkıcılar Mücahit Kolankaya, Ali Topak ve Havva Öğüt sahne aldı. Şenlikte konuşan Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, etkinliğe katılan ve destek verenlere teşekkür etti. Etkinliğe, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Bağımsız Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı ve vatandaşlar katıldı.

