Türkiye'de gerçekleştirilecek COP31 öncesi Adana'da konferans düzenlendi

Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde kasımda yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesi yol haritasının belirlenmesi amacıyla Adana'da konferans düzenlendi.



Yeşil İş Platformu ile Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde organize edilen "COP31'e Doğru Adana" konferansı bir otelde gerçekleştirildi.



Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, programın açılışında, iklim krizinin sadece çevresel mesele değil şehirlerin geleceği, sanayinin rekabet gücü, enerji güvenliği, su kaynakları ve yaşam kalitesini de doğrudan etkileyen küresel bir dönüşüm alanı olduğunu söyledi.



Sürdürülebilirlik çalışmalarını hem teoride hem sahada uygulayan örnek bir üniversite modeli oluşturmaya çalıştıklarını belirten Sözen, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda kurduğumuz Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğümüz ile karbon ayak izi yönetimi, su ayak izi hesaplamaları, enerji verimliliği, yeşil kampüs uygulamaları, sürdürülebilirlik eğitimleri, kamu, sanayi ve üniversite işbirlikleri alanlarında çok kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz."



ATÜ'nün "Su Ayak İzi Belgesi" aldığına dikkati çeken Sözen, bilimsel bilgi üretmeye, sürdürülebilir kampüs modellerini geliştirmeye, belediyeler ve sanayiyle ortak projeler üretmeye, gençleri "iklim liderleri" olarak yetiştirmeye ve COP31 sürecine akademik katkı sunmaya devam edeceklerini anlattı.



- "Doğaya sırtını dönen bir sanayi geleceğe yürüyemez"



ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da dijitalleşme ve yeşil dönüşümün bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade ederek, "Enerjiyi daha verimli kullanan, üretim süreçlerinde karbon ayak izini minimize eden ve teknolojiyi merkeze alan bir sanayi altyapısı, yarının kazananı olacaktır." dedi.



Enerjide arz güvenliği ve yenilenebilir kaynaklara yönelimin artık temel öncelikleri olduğunu dile getiren Kıvanç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sürdürülebilirliği bir maliyet yükü olarak gören anlayışı hızla terk edip onu bir teknolojik sıçrama fırsatı olarak kucaklamalıyız. Sanayi Odamızın tüm imkanlarını, danışmanlık birimlerimizi ve teknik kapasitemizi siz değerli üyelerimizin bu dönüşümde oyun kurucu olarak kalması için seferber ediyoruz. Unutmayalım ki doğaya sırtını dönen bir sanayi geleceğe yürüyemez. Biz hem üreteceğiz hem büyüyeceğiz hem de yarınlara tertemiz bir miras bırakacağız."



Konferansta açılış konuşmalarının ardından "Enerjide Sürdürülebilirlik" ve "Üretimde Sürdürülebilirlik" başlıklı oturumlar düzenlendi.

