Adana'da sağanak etkili oldu

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.





Kentte sabah saatlerinde başlayan ve gün ortasında şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda yağışın etkisiyle su birikintileri oluştu.



Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, yayalar da zor anlar yaşadı.



Sağanak öğleden sonra ise etkisini yitirdi.

