Adıyaman'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Adıyaman'da asayiş suçlarının önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla dar alan uygulaması yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde merkez ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 14 uygulama noktası ve 4 devriye noktasında toplam 43 personel görev aldı.



Denetimlerde 646 kişi, 133 araç ve 145 motosiklet kontrol edildi.





Yapılan kontrollerde eksiklikleri tespit edilen araçlara toplam 306 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.



