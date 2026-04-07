        Dünya mirası Nemrut sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı

        ORHAN PEHLÜL - Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı.

        Giriş: 07.04.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Doğu ve Batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı ve birbirinden ilginç dev heykellerinin yanı sıra 2 bin 150 metre rakımıyla "dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da bilinen ören yeri, her yıl binlerce turist çekiyor.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı Ören Yeri, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev eseri barındırıyor.

        Kış aylarında bölgede etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların 4 Nisan'da tekrar açılmasının ardından ören yeri, yeni sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi Bilal Mente, AA muhabirine, sezonun açıldığını söyledi.

        Devasa heykellerin kar altında olduğunu ifade eden Mente, "Kentimizde kar yağışı nedeniyle sezonun açılması uzadı. Karayolları ekipleri yolları kardan temizledi ve açtı." dedi.

        Bu yıl turizm sezonunun yoğun geçmesini beklediklerini aktaran Mente, "Yerli ve yabancı turistler buraya gelmeye başladı. Devasa heykeller karların altında çok güzel görünmekte. Doğa severleri ve fotoğraf tutkunlarını bu eşsiz manzarayı fotoğraflamaya bekliyoruz." diye konuştu.

        - Ziyaretçiler ilk izlenimlerini paylaştı

        Muğla'dan gelen İsmail Özer, eşiyle bölgede tatil yaptığını söyledi.

        Heykelleri ilk kez kar altında gördüğünü anlatan Özer, şunları kaydetti:

        "İyi ki de gelmişiz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kar manzarası vardı. Zirveye ulaştığımızda heykellerin yarı yarıya karla kaplı olduğunu gördük. Ortaya çıkan görüntü gerçekten büyüleyiciydi. Binlerce yıllık tarihi eserleri kar örtüsüyle birlikte görmek insanı derinden etkiliyor. Gerçekten herkesin gelip görmesini tavsiye edebileceğim eşsiz bir yer."

        Fransız turist Coline Maupas ise ilk kez Nemrut Dağı'na geldiğini ifade ederek, "Türkiye çok güzel bir ülke. Nemrut Dağı biraz soğuk ama manzara çok güzel, yazın yine gelmeyi düşünüyorum." dedi.

        Fransız turist Mathilde Baron da heykelleri görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Burası gerçekten çok güzel ve oldukça etkileyici bir yer. İlk kez buraya geliyorum. Daha önce İstanbul'a gelmiştim. Yazın yeniden gelmek için planlar yapmaya başladık bile." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

