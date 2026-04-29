Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Y.B. ve M.K. gözaltına alındı.

