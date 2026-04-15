        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da "Zaferin İzinde Yolculuk" projesi başladı

        Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda "Zaferin İzinde Yolculuk" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Vali Naci Aktaş, İstiklal Tanıtım Merkezi'ndeki projenin ilk gününde, öğrencilerin zaferin başkentini yerinde öğrenmesinin verimli olacağını belirtti.

        Afyonkarahisar'da kurumların 'Zaferin İzinde Yolculuk' projesinde bir araya geldiğini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:


        "Bu yıl için 9 ve 10'uncu sınıfları hedef kitle olarak seçtik. Bu eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öncelikle il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda öğrenim gören yaklaşık 9 bin olan tüm 9. sınıf öğrencilerimizi günde iki grup halinde İstiklal Tanıtım Merkezimize getireceğiz. Burada rehber arkadaşlarımız Büyük Taarruz'u interaktif ve panoramik ekranlar aracılığıyla anlatacak. Ardından öğrencilerimize kumanyalar ikram edilecek. Sonra da Büyük Taarruz Şehitliği'ne ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıtına ziyaret gerçekleşecek. Amacımız tüm öğrencilerimizin İstiklal Tanıtım Merkezi’ni görmeleri, bilmeleri ve zaferin yolunda neler olduğunu bilmelerini istiyoruz."

        Konuşmanın ardından katılımcılar ve öğrenciler İstiklal Tanıtım Merkezini gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

