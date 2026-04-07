Ağrı'da traktörün çarptığı 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktörün çarptığı 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. C.Y. idaresindeki 04 AY 319 plakalı traktör, Yeşilova köyünde okuldan çıkan 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Nisa Y'ye çarptı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nisa Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü C.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

