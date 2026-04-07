        Ağrı'da traktörün çarptığı 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktörün çarptığı 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 20:46 Güncelleme:
        C.Y. idaresindeki 04 AY 319 plakalı traktör, Yeşilova köyünde okuldan çıkan 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Nisa Y'ye çarptı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nisa Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından sürücü C.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

