        Türkiye'den tıbbi malzeme taşıyan 3 yardım tırı İran'a geçti

        Türkiye'den İran'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan 3 tır, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden komşu ülkeye geçti.

        Giriş: 08.04.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Van başta olmak üzere farklı illerdeki sağlık kuruluşlarından temin edilen ilaç, serum, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, sedyeler ve oksijen tüpleri, Van İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda kolilere konarak tırlara yüklendi.

        Van'dan yola çıkan 3 yardım tırı, yaklaşık 5 saatin ardından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na ulaştı.

        Tırlar, görevlilerce yapılan işlemlerin ardından sınır kapısından İran'a geçiş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

