        Aksaray'dan kısa kısa

        Aksaray Valiliği öncülüğünde yürütülecek "Ay Yıldız'ın Gölgesinde +1 Sevgiyle Güçlü Yarınlara Projesi"nin protokolü imzalandı.

        Giriş: 02.06.2026 - 17:53 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve 1 milyon lira mali destek almaya hak kazanan proje kapsamında kurulacak Down Koordinasyon Merkezi için hazırlanan protokol, Aksaray Valisi Murat Duru ile Aksaray Down Sendromlular Derneği Başkanı Reyhan Yılmaz tarafından imzalandı.

        Proje kapsamında kurulacak merkezde Down Kafe, gelişim ve oyun terapisi odası, eğitim atölyesi, müzik ve karaoke atölyesi ile mutfak, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alacak.

        Vali Duru, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk olacak projeyle özel bireylere ve ailelerine uygulamalı eğitim imkanlarının sunulması ile sürdürülebilir bir sosyal hizmet modeli oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        - Kentteki 6 aylık asayiş verileri açıklandı

        Aksaray Valisi Duru, kentte 2026 yılının 6 aylık dönemine ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini açıkladı.

        Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Bekir Demir ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Ali Bayer katıldı.

        Duru, terör örgütlerine yönelik 31 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 48 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını belirterek, kentte herhangi bir terör eyleminin yaşanmadığını söyledi.

        Kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 2 bin 22'ye, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 12 düşüşle 557'ye gerilediğini ifade eden Duru, şunları kaydetti:

        "Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 66 tabanca, 84 av tüfeği ve 26 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 272 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suç örgütlerine yönelik 15 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 781 operasyon yapıldı. 657 kişi gözaltına alındı, bunlardan 170 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 10 kilogram 65 gram bonzai, 8 kilogram metamfetamin, 37 bin 922 sentetik ecza hapı ile çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


        Trafik denetimlerinde 236 bin 210 araç kontrol edildi. 74 bin 9 araç hakkında işlem yapıldı. Göç yönetimi çalışmaları kapsamında ise 5 bin 641 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve 193 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında yasal işlem uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm birimler koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray'dan 10 numara operasyonu!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Aksaray'da doğalgaz tüpü yüklü tır alev alev yandı Korkutan yangın ve patla...
        Aksaray'da sanayi tüpü yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu
        TIR'daki yangın ormana sıçradı (2)
        TIR'daki yangın ormana sıçradı
        Aksaray Valisi Duru, DSİ Aksaray Şube Müdürlüğünü ziyaret etti
        Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı Polisin elinden kurtulan gen...
