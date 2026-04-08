        11-13 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Badmintonda, 11-13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Amasya'da sona erdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 16:56
        11-13 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Badmintonda, 11-13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Amasya'da sona erdi.

        Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 58 ilden 1061 sporcu ve 156 kulüp katıldı.

        Eleme usulü oynanan karşılaşmalar sonunda 13 yaş altı çift kadınlarda Eylül Ermiş-Elif Mina Kuşoğlu, 13 yaş altı çift erkeklerde Burak Eymen Demirhan-Enes Seyfettin, 13 yaş altı karışık çiftlerde Alp Mete Yıldırım-Derin Gülden, 13 yaş altı tek kadınlarda Eylül Ermiş, 13 yaş altı tek erkeklerde Yiğit Ege Kambur Türkiye şampiyonu oldu.

        11 yaş altı çift kadınlarda Zümra Çetintaş-Tuğba İlayda Öksüzler, 11 yaş altı çift erkeklerde Mahir Akbaş-Yiğit Efe Büyüker, 11 yaş altı karışık çiftlerde Emir Altay Can-Ecem Özübir, 11 yaş altı tek kadınlarda Ecem Özübir ve 11 yaş altı tek erkeklerde Emir Altay Can, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.


        Karşılaşmaları Amasya Valisi Önder Bakan ve Badminton Federasyonu As Başkanı Hüseyin Fil takip etti.

        Badminton Federasyonu As Başkanı Hüseyin Fil, müsabakaların büyük heyecana sahne olduğunu belirterek "Birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Bu yaş gruplarındaki sporcular, gelecekte Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek milli sporcular olacak." ifadelerini kullandı.

        Elazığ'dan gelen ve 11 yaş altı çift erkeklerde Türkiye şampiyonu olan Yiğit Efe Büyüker, "Maçlarımız çok eğlenceli geçti. Herkesin yenebileceği maçlardı. Karşımıza kolay rakipler çıktı. Ama son maç çok yorucuydu ve rakiplerimiz güçlüydü." dedi.


        Bursa'dan katılan ve 11 yaş altı tek erkeklerde Türkiye şampiyonu olan Emir Altay Can ise, "Gerçekten buraya gelebilmek için çok emekler verdim. Cengiz hocama da verdiği emekler için çok teşekkür ederim. Mixte ve tekte birinci olmak çok gurur verici bir şey. Bir daha ki hedefim Avrupa şampiyonu olmak." diye konuştu.

        Şampiyona fotoğraf çekimiyle sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

