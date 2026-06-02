Amasya'da seyir halinde yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Merzifon çevre yolunda İran uyruklu Ali Asgari idaresindeki 39 AA 129 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.



Yangın nedeniyle Merzifon-İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



Öte yandan tırın yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.







