Amasya'da bir vatandaş yolda bulduğu parayı polise teslim etti
Amasya'da yaşayan Mehmet Göçmen yolda bulduğu bir miktar parayı polise teslim etti.
Giriş: 01.06.2026 - 16:26
Hacılar Meydanı Mahallesi İrfan Özbakır Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Göçmen, yolda bir miktar para buldu.
112'yi arayan Göçmen, 2 bin 400 lirayı tutanak karşılığında polis ekiplerine teslim etti.
Mehmet Göçmen, "Her duyarlı insan gibi ben de görevimi yerine getirmiş bulunmaktayım, mutluyum huzurluyum." diye konuştu.
