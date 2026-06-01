Amasya'da tellere takılan yavru tilkiyi vatandaş kurtardı

Amasya'da tellere takılan yavru tilkiyi vatandaş telleri keserek kurtardı. Suluova ilçesine bağlı Uzunoba köyünde bahçesini kontrole giden Ünal Kurt, tellere takılan yavru bir tilki gördü. Tilkiyi kurtarmak için telleri kesen Ünal Kurt, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tellerden kurtulan tilki uzaklaşarak gözden kayboldu.

