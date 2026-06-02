Amasya'da tavuk ürünleri taşıyan tır devrildi, 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde tavuk ürünleri yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



C.B. (61) idaresindeki 34 FYD 622 plakalı tır, Ladik-Taşova kara yolu Mercimek köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile tırda bulunan N.K. (47) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazada yola saçılan yumurta ve et gibi tavuk ürünleri ise ekiplerce toplandı.







