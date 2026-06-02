Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da tavuk ürünleri taşıyan tır devrildi, 2 kişi yaralandı

        Amasya'da tavuk ürünleri taşıyan tır devrildi, 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde tavuk ürünleri yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Amasya'da tavuk ürünleri taşıyan tır devrildi, 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde tavuk ürünleri yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        C.B. (61) idaresindeki 34 FYD 622 plakalı tır, Ladik-Taşova kara yolu Mercimek köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile tırda bulunan N.K. (47) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada yola saçılan yumurta ve et gibi tavuk ürünleri ise ekiplerce toplandı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Amasya'da seyir halinde yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi
        Amasya'da seyir halinde yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi
        Amasya kirazı tezgahlarda: Fiyatı 50-100 TL arasında
        Amasya kirazı tezgahlarda: Fiyatı 50-100 TL arasında
        Tavuk eti yüklü TIR şarampole devrildi: 2 yaralı
        Tavuk eti yüklü TIR şarampole devrildi: 2 yaralı
        Amasya'da tavuk eti yüklü tır şarampole uçtu: 2 yaralı
        Amasya'da tavuk eti yüklü tır şarampole uçtu: 2 yaralı
        Amasya'da elektrikli motosiklet alev alev yandı Dumanların komşusunun ocağı...
        Amasya'da elektrikli motosiklet alev alev yandı Dumanların komşusunun ocağı...
        Amasya'da bir vatandaş yolda bulduğu parayı polise teslim etti
        Amasya'da bir vatandaş yolda bulduğu parayı polise teslim etti