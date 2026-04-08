Gümüşhacıköy'de PTT çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı düzenlendi

Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından PTT çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.



PTT hizmet binasında düzenlenen tatbikatta, olası yangın durumlarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikat kapsamında yangın anında doğru müdahale yöntemleri, tahliye süreci ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.



İtfaiye Amiri Alihaydar Çetinkaya, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, kamu kurumlarında yangın farkındalığını artırmanın önemine dikkati çekerek, "Olası yangınlara karşı hazırlıklı olmak, can ve mal kaybını en aza indirmek açısından büyük önem taşıyor. Bu tür eğitim ve tatbikatları düzenli olarak sürdüreceğiz." dedi.







