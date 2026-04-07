Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Suluova SYDV 2025'te 62 milyon 737 bin TL ayni ve nakdi yardımda bulundu

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 2025 yılında 2 bin 738 hanede yaşayan 7 bin 256 kişiye toplam 62 milyon 737 bin TL ayni ve nakdi yardım yaptığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 13:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürçam, sağlık, eğitim, yakacak ve fatura destekleri gibi 26 kalemde yardım sağlandığını, aşevinde her gün 300 kişiye yemek verildiğini ve 83 yaşlı ile engelli vatandaşa evde bakım hizmeti sunulduğunu belirtti.

        Ayrıca çeşitli sosyal projeler kapsamında çocuklara bisiklet hediye edildiğine işaret eden Gürçam, öğrenciler için gezi programları düzenlendiğine ve özel gereksinimli çocuklara zeka oyunları desteği sağlandığını vurguladı.


        Kaymakam Gürçam, yardımların 2026 yılında da devam edeceğini, amaçlarının ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

