Suluova SYDV 2025'te 62 milyon 737 bin TL ayni ve nakdi yardımda bulundu

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 2025 yılında 2 bin 738 hanede yaşayan 7 bin 256 kişiye toplam 62 milyon 737 bin TL ayni ve nakdi yardım yaptığını açıkladı.



Gürçam, sağlık, eğitim, yakacak ve fatura destekleri gibi 26 kalemde yardım sağlandığını, aşevinde her gün 300 kişiye yemek verildiğini ve 83 yaşlı ile engelli vatandaşa evde bakım hizmeti sunulduğunu belirtti.



Ayrıca çeşitli sosyal projeler kapsamında çocuklara bisiklet hediye edildiğine işaret eden Gürçam, öğrenciler için gezi programları düzenlendiğine ve özel gereksinimli çocuklara zeka oyunları desteği sağlandığını vurguladı.





Kaymakam Gürçam, yardımların 2026 yılında da devam edeceğini, amaçlarının ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu kaydetti.

