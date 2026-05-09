Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 12. Corendon Run To Sky yarışı Antalya'da başladı

        12. Corendon Run To Sky yarışı Antalya'da başladı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 12. Corendon Tahtalı Run to Sky yüksek dağ koşusu yarışları start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 14:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        12. Corendon Run To Sky yarışı Antalya'da başladı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 12. Corendon Tahtalı Run to Sky yüksek dağ koşusu yarışları start aldı.

        Kemer Belediyesinin sponsorluğunda "Denizden Gökyüzüne Koş" sloganıyla düzenlenen yarışmada, 14 ülkeden 501 sporcu dağ koşusuna katıldı.

        Yarışların 27 kilometrelik Run To Sky etabı, Çıralı bölgesinde Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın damalı bayrağı sallamasıyla başlarken, 43 kilometrelik Phaselis Run etabı ise Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'ndan start aldı.

        Sporcular, ilk gün yarışlarında beceri, dayanıklılık ve cesaretlerini test ederek dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Yarışlarda 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona eren 27 kilometrelik Run To Sky etabında zirveye ulaşan sporcuların madalyalarını Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı ile yarış koordinatörü Polat Dede verdi.

        43 kilometrelik Phaselis Run etabı da Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda sona erdi.

        Yarış koordinatörü Polat Dede, gazetecilere, Run To Sky ve Phaselis etabıyla yarışların başladığını söyledi.

        Phaselis etabında sporcuların tarihle iç içe olduklarını belirten Dede, "Yarın 12 kilometrelik KemeRun etabı var. Bu yarışa yaklaşık 400 sporcu katılıyor. Bu yarışın yanı sıra yarın Anneler Günü ve özel bir etap olarak anneler çocuklarıyla koşacak. Ödül töreni ile kapanışı yapacağız." dedi.

        Sporculardan Tercan Usul ise şu ana kadar en çok zorlandığı yarış olduğunu kaydetti.

        Yarışlar, yarınki parkurların koşulmasının ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!

        Benzer Haberler

        Antalya'da depremzede kadınlar aşçılık eğitimi aldı
        Antalya'da depremzede kadınlar aşçılık eğitimi aldı
        Serik'te 'tefecilik' ve 'kara para aklama' operasyonunda 7 tutuklama
        Serik'te 'tefecilik' ve 'kara para aklama' operasyonunda 7 tutuklama
        Antalya'da falezlerden düştüğü değerlendirilen yabancı uyruklu kişi öldü
        Antalya'da falezlerden düştüğü değerlendirilen yabancı uyruklu kişi öldü
        Antalya'da 40 metrelik falezlerden düşen ABD uyruklu turist hayatını kaybet...
        Antalya'da 40 metrelik falezlerden düşen ABD uyruklu turist hayatını kaybet...
        Antalya'da tefecilik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da tefecilik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        15 yıl önceki cinayette ikinci tutuklama
        15 yıl önceki cinayette ikinci tutuklama