Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Akseki'nin yöresel lezzetleri Antalya'da tanıtıldı

        Akseki'nin yöresel lezzetleri Antalya'da tanıtıldı

        Antalya Valiliği himayesinde 19 ilçede yürütülen "Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında Akseki'ye özgü yöresel ürünler, Antalya'da düzenlenen tanıtım gününde görücüye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 17:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akseki'nin yöresel lezzetleri Antalya'da tanıtıldı

        Antalya Valiliği himayesinde 19 ilçede yürütülen "Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında Akseki'ye özgü yöresel ürünler, Antalya'da düzenlenen tanıtım gününde görücüye çıktı.


        Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Akseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tanıtım standı kuruldu.

        Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin yerel ve kültürel değerlerinin korunması, coğrafi işaret tesciliyle markalaştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

        Etkinlikte, marka tescil sürecinde bulunan ve Akseki mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan Akseki kurabiyesi, Akseki çimi peyniri, Akseki filizli pilavı, Akseki ekşi tarhana çorbası ile Akseki saraylı tatlısı ziyaretçilere tanıtıldı.

        İlgi gören Akseki standında, yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra ilçenin gastronomi kültürü hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

        Akseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Aydın, Antalya Valiliği himayesinde yürütülen coğrafi işaret çalışmalarının yerel ürünlerin korunması ve tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Akseki'nin zengin mutfak kültürüne sahip olduğunu belirten Aydın, "İlçemize özgü ürünlerin coğrafi işaret sürecine dahil edilmesi hem üreticimize katkı sağlayacak hem de Akseki'nin tanıtımına önemli destek verecek." dedi.

        Aydın, yöresel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya'da düzenlenen "18. Uluslararası MEB Robot Yarışması" tamamlandı
        Antalya'da düzenlenen "18. Uluslararası MEB Robot Yarışması" tamamlandı
        ALKÜ'de Alanya milli teknoloji hackathonu yarışları tamamladı
        ALKÜ'de Alanya milli teknoloji hackathonu yarışları tamamladı
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat etabı başladı
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat etabı başladı
        GÜNCELLEME - Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargıl...
        GÜNCELLEME - Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargıl...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Antalya'da huzurevi sakinlerini ziya...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Antalya'da huzurevi sakinlerini ziya...
        12. Corendon Tahtalı Run to Sky yarın Antalya'da başlayacak
        12. Corendon Tahtalı Run to Sky yarın Antalya'da başlayacak