        Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, oyun olarak iyi bir maç çıkardıklarını ancak rakiplerinin kalelerine gelmeden 2 puan yitirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için üzücü bir gün olduğunu belirtti.

        Oyun olarak her şeyiyle çok beğendiği bir maç çıkardıklarını anlatan Tekke, "Pozisyonlarda kısırlık var ama sonuç olarak rakibimiz kalemize gelmeden 2 puan kaybetmiş olduk." dedi.

        Tekke, oyuncu eksikliklerinin olduğunu ancak her şeye rağmen kazanmaları gerektiğinin altını çizerek, puan kaybı nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

        Alanya'nın zor bir deplasman olduğuna değinen Tekke, "Oyuncularıma da söyledim, üzülelim ama haftaya yine zor maç var. Her maç zor oluyor, kolay maçımız yok. Ön tarafta kreatif dediğimiz oyuncularımıza biraz daha ihtiyacımız var. Bugün istediğimiz olmadı." diye konuştu.

        Fatih Tekke, Alanyaspor'un evinde oynadığı birçok maçta rakip takımlara üstünlük sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:


        "Bu maçta Alanyaspor'a fırsat vermedik. İyi hazırlanmıştık. Bundan dolayı da üzülüyorum. Oyun istediğimiz gibi geçti ama sonuç olarak istediğimiz olmadı. Yapacak bir şey yok. Üzüleceğiz ama haftaya devam edeceğiz."

        Rakip takımın penaltı pozisyonunu da değerlendiren Tekke, "Kural eline değme pozisyonuna penaltı diyor ama biraz da futbolu yorumlamak gerekiyor. Burada oyuncu elini, topun olduğu bölgeye değil, adamın önüne geçmek için koyuyor. Çok küçük bir dokunuş var. Bana göre çok enteresan penaltıydı. Beni eleştirebilirsiniz ama bu benim yorumum. Bana göre futbol yorumu içerisinde bunun penaltı ile uzaktan yakından alakası olmadığı söylenebilir." ifadelerinde bulundu.

        Kenar oyuncusu sıkıntısı nedeniyle oyuncu değişikliklerinde istediği katkıyı bu maçta çok iyi alamadığını da anlatan Tekke, Alanyaspor'un maç boyunca kalelerine gelmeden 2 puan kaybettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

