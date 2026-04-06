        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine "Yılın Yenilikçi Uygulaması" ödülü verildi

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH), bu yıl 9'uncusu düzenlenen Doktorclub Awards kapsamında, "Yılın Yenilikçi Uygulaması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

        Giriş: 06.04.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine "Yılın Yenilikçi Uygulaması" ödülü verildi

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH), bu yıl 9'uncusu düzenlenen Doktorclub Awards kapsamında, "Yılın Yenilikçi Uygulaması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen sağlıkta yenilikçiliği ve başarıyı ödüllendiren program kapsamında, AEAH, "Yenilikçi Teknoloji Kullanılarak Hemşirelerin Mesleki Oryantasyonlarının Artırılması" projesiyle ödül aldı.

        Erasmus desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, sanal gerçeklik (VR), dijital simülasyon maketleri ve interaktif senaryolar kullanılarak hemşirelerin mesleki eğitim ve oryantasyon süreçleri daha etkili, modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuldu.

        AEAH Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, sağlık çalışanlarının niteliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmanın ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

        Aras, ödülün hemşirelik eğitiminde dijital dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

        Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Katı da elde edilen başarının sağlık alanındaki yenilikçi, inovatif ve eğitimde dijital entegrasyon odaklı çalışmaların değerini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi

        Serik Belediye binasına av tüfeğiyle ateş açan şüpheli gözaltına alındı (2)
        YÖK "tarımsal teknoloji" alanında yeni programlar açacak
        Yöresel Ürünler Fuarı yerel mirası ticarete dönüştürüyor
        Antalyaspor 5 hafta sonra kazandı
        Antalya'da Petar Mandjoukov Kupası yapıldı
        Manavgat Belediyesinden nehir ağzında temizlik çalışması