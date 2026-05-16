Antalya'da 2 motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Metin Emre Yıldırım (18) idaresindeki 07 BJC 361 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde, Muhammed Hamza Yılmaz'ın (27) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile motosikletteki Muhammed Kasım Yılmaz (24) yaralandı. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.