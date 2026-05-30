        Antalya'da 3 yıl önce inşa edilen Kapıçay Barajı doldu

        Antalya'da 3 yıl önce inşa edilen Kapıçay Barajı doldu

        Antalya'nın Finike ilçesinde tarımsal sulama ve enerji üretimi amacıyla inşa edilerek üç yıl önce hizmete açılan Kapıçay Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 11:54 Güncelleme:
        İlçede 2023 yılında inşaatı biten Yalnız Mahallesi'ndeki yıllık 5 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip baraj, bölgede etkili olan yağışlarla doldu.

        İlk kez yüzde 100 dolduğu belirtilen barajın tam kapasiteye ulaşması sonucu fazla suyun kontrollü şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

        Finike DSİ Şube Müdürü Mehmet Şen, yaptığı açıklamada, su tahliye işleminin baraj güvenliği açısından rutin ve planlı bir uygulama olduğunu bildirdi.

        Su seviyesinin ve tahliye sürecinin ekipler tarafından yakından takip edildiğini kaydeden Şen, "Kapıçay Barajı’nın doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması, Finike ve çevresindeki tarımsal sulama açısından da önemli bir gelişme. Üç yıl önce hizmete açtığımız barajımız ilk kez yüzde 100 doldu. Bu yıl üreticilerimize barajımızdan su vermeye çalışacağız." bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

