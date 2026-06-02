        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da tarım işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu yabancı uyruklu 5 kadın işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 08:37 Güncelleme:
        Kökez Mahallesi 5109 Sokak'ta Abut A. idaresindeki 27 AHF 686 plakalı minibüs ile Mustafa D. idaresindeki 63 AJP 310 plakalı minibüs çarpıştı.

        Kazanın etkisi ile sürüklenen 63 AJP 310 plakalı minibüs yol kenarında bulunan tek katlı evin duvarına çarparak durdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada henüz kimlikleri tespit edilemeyen yabancı uyruklu 5 kadın tarım işçisi yaralandı.

        Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza sonrası sürücülerden Abut A'nın aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bitcoin'de sert düşüş
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        Tekne keyfi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
