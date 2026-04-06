        Antalya'da uluslararası coğrafi işaretler zirvesi düzenlenecek

        Antalya'da yapılacak "2. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi"nde yerel değerler küresel pazarlarla buluşacak.

        Giriş: 06.04.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Antalya'da uluslararası coğrafi işaretler zirvesi düzenlenecek

        Antalya'da yapılacak "2. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi"nde yerel değerler küresel pazarlarla buluşacak.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACİMER) ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağının (YÜCİTA) işbirliği yaptığı zirve, 16-18 Nisan'da ATSO ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

        Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticileri, uluslararası kuruluşların temsilcilerini, yerel yönetimleri ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da bir araya getirecek zirvede, coğrafi işaretlerin otel ve restoran menülerine entegrasyonu ile kadın ve kooperatiflerin başarı hikayeleri konuşulacak.

        Zirvedeki "Sütün Beyaz Yolculuğu" başlıklı oturumda, Türkiye'nin tescilli peynir mirasının yanı sıra diğer dünya lezzetlerinin hikayeleri ele alınacak.

        Etkinlik kapsamında, Antalya'nın tescilli lezzetlerinin deneyimleneceği tadım stantları kurulacak.

        Son gün "Yerel Mirasın Muhafızları" ödül töreni ile sonuç bildirgesinin açıklanacağı zirve, 18 Nisan'daki Zeytinpark, Antalya Reçelcisi saha ziyaretleri ve Aspendos gezisi ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!

        Alanya'da erken yaz görüntüleri: 21 dereceyi gören denize koştu
        Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı
        Manavgat'ta YURTLİG Akdeniz Grubu Erkek Basketbol Turnuvası düzenlenecek
        Vinçle çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü
        Vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'daki teleferik kazası davası ek bilirkişi raporunda 5 sanık için bi...