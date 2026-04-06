Antalya'da yüksek sıcaklığa dayanıklı yerli nohut geliştirildi

Antalya'da yürütülen bilimsel çalışmayla, yüksek sıcaklıklara dayanıklı yerli nohut çeşidi geliştirildi.



Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Sarı Yol'un hazırladığı "Yüksek Sıcaklık Stresine Dirençli Nohut Islahı İçin Türler Arası Melezleme" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.



Antalya'da, Doç. Dr. Yol ve ekibi tarafından iklim değişikliğine karşı tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında, yüksek sıcaklıklarda da verimini koruyan yerli nohut çeşidi geliştirildi.



Yol, projeye ilişkin gazetecilere, nohutun ani sıcaklık değişimlerinden etkilenen bir bitki olduğunu söyledi.



Özellikle yüksek sıcaklık koşullarında nohutta çiçeklenme ve bakla bağlama dönemlerinde verim kayıpları yaşandığını belirten Yol, "Verim kayıplarını en aza indirerek dayanıklı çeşitler elde etmek projenin temel amacını oluşturuyor. Yüksek sıcaklığa dayanıklı ve aynı zamanda verimi yüksek nohut çeşitleri geliştirerek, üreticinin ani sıcaklık değişimlerine rağmen istikrarlı ve güvenli şekilde üretime devam etmesini hedefliyoruz." dedi.



Projede melezleme ıslahı yöntemini kullandıklarını ifade eden Yol, dışarıdan gen aktarımı yapılmadığını kaydetti.



Çalışmada yüksek sıcaklığa dayanıklı yabani nohut türü kullanıldığına dikkati çeken Yol, şunları söyledi:



"Bu türün sera koşullarında yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğunu ve çok yüksek sıcaklıklarda dahi bakla bağlayıp dane oluşturabildiğini gözlemledik. Bu dayanıklılığı kültür nohuduna aktarmayı amaçlıyoruz. Projenin ilerleyen aşamalarında tescil ve ticarileştirme süreçleriyle ülkemizde nohut üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yurt dışından bu türe yönelik yoğun talep oldu. Ancak önceliğimiz, bu özellikleri melezleme yoluyla kültür nohuduna aktarmak olduğu için şu aşamada paylaşım yapmıyoruz."



Yol, projeyle yerli genetik kaynakların korunmasını da amaçladıklarını sözlerine ekledi.

