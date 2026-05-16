        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Coral Cup Antalya Yat Yarışları başladı

        Antalya Yat Yelken Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Coral Cup Antalya Yat Yarışları", Kemer G-Marina'da start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Kemer Belediyesi, Kemer G-Marina ve Kemer Yat Yelken Kulübünün destekleriyle gerçekleştirilen yarışta sporcular, Kemer açıklarından Antalya'ya yelken açtı. Dört farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, 27 yat ve 150 sporcu katıldı.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer'in bu tür yarışlara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi. Nitelikli bir organizasyon yapıldığını belirten Solmaz, "Bu tarz organizasyonların başlangıcının ya da bitişinin Kemer’de olması, Kemer’in spor destinasyonu olduğunun en güzel örneği oluyor." dedi.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da yarışların ilçenin tanıtımı için önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

        Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı ise programın ilk gününün Antalya'da sona ereceğini, Konyaaltı'nda yapılacak yarışla da organizasyonu tamamlayacaklarını dile getirdi.


        Yarışlar, yarın Boğaçayı'nda başlayacak etabın ardından sona erecek.

        Dereceye giren sporculara ödülleri, Antalya Setur Marina'da düzenlenecek töreninde verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

