Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Ozan Ergün, Mert Bulut, Onur Gülter
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Maestro, Janvier, Duarte, Hwang, İbrahim Kaya, Mounie
Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes, Borevkovic, Diabate, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ntcham, Elayis Tavşan, Yalçın Kayan, Holse, Mouandilmadji
Goller: Dk. 37 Elayis Tavşan, Dk. 39 Ntcham (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Elayis Tavşan, Dk. 45 Diabate (Samsunspor), Dk. 23 Mounie (Corendon Alanyaspor),
ANTALYA
