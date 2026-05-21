Nijeryalı çift, Antalya'da sağlığına kavuştu

Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarından etkilenen Nijeryalı çift, Antalya'da sağlıklarına kavuştu.



Nijerya'da yaşayan ve vücut kitle indeksi 55 olan 62 yaşındaki Abdoul Hamid Baba Saliu ile ağrı şikayetleri bulunan eşi 48 yaşındaki Hadikat Baba Salu, sağlık sorunlarına çözüm için kendi imkanlarıyla Antalya'ya geldi.



Kentteki bir hastaneye başvuran ve tüm tetkikleri yapılan kadına, kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı gerçekleştirildi. Ülkesinde "yüksek riskli hasta" olarak değerlendirilen eşi Abdoul Hamid Baba Saliu da Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve beraberindeki ekip tarafından ameliyat edildi.



Nijerya'dan gelen karı-koca, aynı hastanede aynı uzman ekip tarafından, aynı gün içinde başarıyla ameliyat edildi. Nijeryalı çift, tedavilerinin ardından ülkelerine yolcu edildi.



Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sağlık turizminde küresel güç olduğunu, gerçekleştirdikleri ameliyatların da sağlık turizminin gerçek anlamını yansıttığını vurguladı.



Hastanın tıbbi durumunu dikkatle inceledikten sonra tedavi sürecini planladıklarını belirten Aydınlı, "Bu, Türkiye'nin sağlık turizminin farkıdır. Türkiye, Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl milyonlarca uluslararası hastayı ağırlamaktadır. Gelişmiş tıbbi altyapısı, uzman kadrosu ve rekabetçi tedavi maliyetleriyle küresel sağlık turizminde üst sıralardaki yerini pekiştirmektedir. Antalya, bu alanda İstanbul ile birlikte en fazla uluslararası hasta çeken şehirlerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

